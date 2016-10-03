Кейлор Навас: "Реал" должен улучшить игру, если хочет добиться поставленных целей"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас подчеркнул, что команда разочарована результатом матча 7-го тура чемпионата Испании с "Эйбаром" (1:1). По его словам, мадридцам необходимо улучшить свою игру, если они хотят достичь поставленных целей.

- "Реал" расстроен результатом матча с "Эйбаром", - приводит AS слова Наваса. - Ничья в домашней встрече - неприятный и болезненный результат. Нам необходимо улучшить свою игру. Мы упустили несколько побед, чего не должно происходить, если мы хотим добиться поставленных целей. Игроки делают все, что от них зависит, но результат не в пользу нашего клуба.