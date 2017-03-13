Кейлор Навас: "Пообещал игрокам "Реала", что больше не буду ошибаться"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас после победы над "Бетисом" (2:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании подчеркнул, что в моменте с пропущенным голом удача оказалась не на его стороне. Мадридцы пропустили после ошибки голкипера, который пообещал, что больше не допустит ничего подобного.

- Я парировал удар Санабрии и попытался забрать мяч, но выбрал не самую лучшую позицию, - приводит Daily Mail слова Наваса. - Мне удалось дотянуться до него рукой, но случился неудачный момент. Знаю, что партнеры по команде доверяют мне. Я пообещал им, что больше не буду ошибаться.