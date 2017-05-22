Кейлор Навас побрился налысо после победы в чемпионате Испании

Голкипер "Реала" Кейлор Навас после победы в чемпионате Испании обрил голову. Таким образом он выразил поддержку детям, борющихся с раком, которым и посвятил чемпионство.
- Молю Бога за всех детей, борющихся с раком, чтобы они могли оправиться от своей болезни, - цитирует AS Наваса. - За их семьи, за всех, кто продолжает сражаться. Это чемпионство для них.
Keylor: I shaved my head for all the kids fighting cancer https://t.co/IPTQ7CtrGf pic.twitter.com/kennRJGRpI– AS English (@English_AS) 21 мая 2017 г.