Кейлор Навас побрился налысо после победы в чемпионате Испании. ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:18 | ФУТБОЛ — Испания

Кейлор Навас побрился налысо после победы в чемпионате Испании

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Голкипер "Реала" Кейлор Навас после победы в чемпионате Испании обрил голову. Таким образом он выразил поддержку детям, борющихся с раком, которым и посвятил чемпионство. 

- Молю Бога за всех детей, борющихся с раком, чтобы они могли оправиться от своей болезни, - цитирует AS Наваса. - За их семьи, за всех, кто продолжает сражаться. Это чемпионство для них.

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