Кейлор Навас побрился налысо после победы в чемпионате Испании

Голкипер "Реала" Кейлор Навас после победы в чемпионате Испании обрил голову. Таким образом он выразил поддержку детям, борющихся с раком, которым и посвятил чемпионство.

- Молю Бога за всех детей, борющихся с раком, чтобы они могли оправиться от своей болезни, - цитирует AS Наваса. - За их семьи, за всех, кто продолжает сражаться. Это чемпионство для них.