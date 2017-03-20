22:08 | ФУТБОЛ — Испания

Кейлор Навас не стал комментировать слухи о переходе в "Реал" де Хеа или Куртуа

0
0
0
0

Вратарь "Реала" Кейлор Навас, отвечая на вопрос журналистов о том, что на его место клуб рассматривает других голкиперов топ-клубов, подчеркнул, что игра каждого футболиста мадридцев рассматривается под микроскопом. Ранее сообщалось, что руководство клуба больше не доверяет костариканцу из-за регулярных ошибок в текущем сезоне.

По слухам, летом игроком "Реала" станет либо вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа, либо голкипер "Челси" Тибо Куртуа.

– Новый вратарь "Реала"? Игру каждого футболиста клуба рассматривают под микроскопом, – цитирует AS Наваса.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...