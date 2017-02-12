09:36 | ФУТБОЛ — Испания

Кейлор Навас: "Не обращаю внимания на слухи об уходе из "Реала"

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Вратарь "Реала" Кейлор Навас заявил, что не обращает внимания на слухи о его возможном уходе из клуба. В СМИ в последнее время появилась информация, что мадридцы снова попробуют подписать голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, а костариканец покинет команду.

- Я усердно работаю каждый день и игнорирую подобные слухи, - цитирует официальный сайт "Реала" Наваса. - Они идут мне не на пользу, ни во вред. У "Реала" должны быть лучшие игроки, и я тружусь, чтобы оставаться в числе лучших, и надеюсь остаться здесь надолго. 

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