Кейлор Навас: "Лунин? Готов тепло встретить любого новичка "Реала"

Вратарь "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлор Навас сказал, что будет рад встретить в мадридском клубе вратаря "Зари" Андрея Лунина, если трансфер состоится. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 19-летний украинец станет игроком "королевского клуба" 22 июня.

– Лунин? Я ничего не видел об этом, – цитирует Mundo Deportivo Наваса. – Сейчас я не думаю об этом, потому что я сконцентрирован на чемпионате мира. Я спокоен и расслаблен. Хочу сделать максимум для сборной Коста-Рики.

Посмотрим, будут ли изменения в составе. Я готов тепло встретить любого новичка, будь то нападающий , защитник или вратарь.

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