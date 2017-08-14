Кевин-Принс Боатенг: "Роналду заслуживает нашего уважения"

Полузащитник "Лас-Пальмас" Кевин-Принс Боатенг выразил восхищение нападающим "Реала" Криштиану Роналду во время первого матча за Суперкубок Испании, в котором мадридцы обыграли "Барселону" (3:1). Португалец вышел на замену на 58-й минуте, забил гол, а также получил красную карточку за 8 минут до конца основного времени.

"Ха-ха, Роналду очень хорош, заслуживает нашего уважения", - написал Боатенг на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча "Барселона" - "Реал"