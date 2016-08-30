Новичок "Лас-Пальмас" Кевин Принс-Боатенг оштрафован на три тысячи евро за празднование гола в матче 2-го тура чемпионата Испании против "Гранады" (5:1). В этой встрече ганский форвард забил один из мячей своей команды и продемонстрировал майку с надписью "Вперед Италия 27.08.2016". Таким образом Боатенг хотел вспомнить о жертвах землетрясения в Италии, однако по регламенту чемпионата Испании всяческие послания на майках запрещены.