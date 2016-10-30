Кевин Гамейро: "Вы еще не видели Гамейро образца "Севильи"

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро отметил, что еще способен улучшить свою игру. Форвард в нынешнем сезоне забил пять мячей в чемпионате Испании.

– Я чувствую себя хорошо, но вы еще не видели Гамейро, который играл в "Севилье", – цитирует AS француза. – Уверенности пока не хватает, но я улучшаю игру. Мне команда очень помогает. Я в "Атлетико" три месяца и вижу, что не так просто играть за эту команду. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим другого Гамейро, потому что сейчас я играю не на сто процентов.