09:17 | ФУТБОЛ — Испания

Кевин Гамейро: "Вы еще не видели Гамейро образца "Севильи"

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Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро отметил, что еще способен улучшить свою игру. Форвард в нынешнем сезоне забил пять мячей в чемпионате Испании.

– Я чувствую себя хорошо, но вы еще не видели Гамейро, который играл в "Севилье", – цитирует AS француза. – Уверенности пока не хватает, но я улучшаю игру. Мне команда очень помогает. Я в "Атлетико" три месяца и вижу, что не так просто играть за эту команду. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим другого Гамейро, потому что сейчас я играю не на сто процентов.

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