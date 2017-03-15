Кевин Гамейро: "Если Гризманн продолжит в том же духе, то выиграет "Золотой мяч"

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро считает, что Антуан Гризманн имеет все шансы в будущем выиграть "Золотой мяч". 25-летний француз в четвертом сезоне подряд преодолел отметку в 20 голов.
- Если Гризманн продолжит в том же духе, то выиграет "Золотой мяч", - цитирует пресс-служба УЕФА Гамейро.
Напомним, в последние годы "Золотой мяч" выигрывали лишь Криштиану Роналду из "Реала" и Лионель Месси из "Барселоны".
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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2447956.html#кто+свергнет+месси+роналду
Ботаникум
Помимо забитых мячей нужны и ВЫИГРАННЫЕ с командой трофеи. Ничего не имею против Гризманна и желаю ему удачи.
16:37