Кевин Гамейро: "Анчелотти в "ПСЖ" не сдержал обещаний"

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро отметил, что главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти не сдержал своих обещаний, когда они оба были в "ПСЖ". По словам француза, тренер говорил, что даст ему больше практики, но держал в запасе.

– Когда в 2011 году на тренерский пост в "ПСЖ" пришел Анчелотти, я понял, что на меня не рассчитывают, – цитирует L’Equipe Гамейро. – Я стал запасным и нечасто выходил даже на замену. Выразил желание уйти после окончания сезона, но Анчелотти меня остановил. Он сказал, что у меня будет практика в напряженном графике, но не сдержал обещание. В марте 2013 года, например, Ибрагимович был дисквалифицирован, но меня на матч не выставили. На следующий день я попросил объяснений. Он меня выслушал, но ничего не изменилось.