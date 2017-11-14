Кепа Аррисабалага: "Переход в "Реал"? Сейчас я сконцентрирован на сборной и "Атлетике"

Голкипер "Атлетика" Кепа Аррисабалага отказался комментировать слухи о возможном переходе в "Реал". В СМИ появилась информация, что мадридский клуб готов заплатить 20 миллионов евро за 23-летнего испанца в январе.

- Мое внимание сейчас полностью сконцентрировано на сборной России, – цитирует El Correo Аррисабалагу. - Больше я ничего не могу сказать, кроме сборной и "Атлетика" для меня ничто не имеет значения. Конечно, я знаю о слухах, вижу и слышу их, но знаю свою ситуацию лучше, чем СМИ. Слухи не заставляют меня нервничать, и я держусь спокойно.