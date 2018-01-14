Каземиру: "Весь сезон с "Реалом" происходит то же, что случилось в матче с "Вильярреалом"

Полузащитник "Реала" Каземиру после матча 19-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (0:1) отметил, что команде нужно объединиться еще сильнее, чем обычно. Он также добавил, что ситуация в чемпионате для мадридцев трудная.

– Сейчас команде нужно объединиться еще сильнее, чем когда-либо. То, что случилось в матче с "Вильярреалом", происходит уже весь сезон, – приводит официальный сайт "Реала" слова Каземиру. – Мы хорошо играем, создаем моменты, но не можем забить. У соперника было только два-три шанса, и они забили. Я не знаю, как это объяснить.

Нужно оставаться включенными на протяжении всех 90 минут, тогда соперники не смогут принести нам неприятности. Это были важные три очка, но в жизни нет ничего невозможного, хотя ситуация в чемпионате трудная.

"Реал" идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после 19 матчей 32 очка. Это худший результат команды за 12 лет.