13:36 | ФУТБОЛ — Испания

Каземиру пропустит матч "Реала" против "Атлетико"

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Полузащитник "Реала" Каземиру, скорее всего, не сможет помочь команде в игре 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико". Согласно Cadena SER, медицинская служба мадридцев сообщила главному тренеру команды Зинедину Зидану, что бразилец не до конца восстановился от повреждения.

Испанские СМИ предполагают, что французский специалист не рискнет здоровьем хавбека за два тура до противостояния с "Барселоной".

Мадридское дерби состоится 19 ноября на "Висенте Кальдерон" и начнется в 22.45 по московскому времени.

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