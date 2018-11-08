Каземиру: "Почему бы не дать шанс Солари?"

Полузащитник "Реала" Каземиру считает, что Сантьяго Солари стоит оставить на посту главного тренера команды. Специалист временно исполняет обязанности главного тренера мадридской команды после отставки Хулена Лопетеги. Под руководством Солари в последнем матче Лиги чемпионов "Реал" обыграл "Викторию" со счетом 5:0.

– Мы увидели Солари в качестве тренера "Реала", – цитирует A Bola Каземиру. – Не знаем, останется он или нет. Но воспринимаем его как нашего главного тренера. Все сейчас складывается хорошо. Почему бы не дать ему шанс?