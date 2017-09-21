Каземиру - о поражении от "Бетиса": "Иногда футбол несправедлив"

Полузащитник "Реала" Каземиру отметил, что команде просто не повезло в матче 5-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (0:1). Он также добавил, что мадридцы не должны думать об отставании от "Барселоны" в турнирной таблице.

Отметим, что в текущем сезоне "Реал" в трех домашних матчах набрал два очка и забил три гола.

– Мы создали много моментов, но нам просто не повезло. Это футбол, иногда он несправедлив, – цитирует As Каземиру. – Я разочарован, но должен поздравить "Бетис", который отлично сражался и показал неплохую игру. Бывают дни, когда мяч просто не идет в ворота. Мы не должны думать о том, что отстаем от "Барселоны" на семь очков. Нужно сохранять холодную голову.