Защитник "Реала" Каземиру после матча 36-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:2) отметил, что не стоит слишком много внимания уделять арбитру. Рефери Хосе Эрнандес-Эрнандес в этой встрече допустил несколько ошибок.

- Получился великолепный матч, нам всем очень понравилось, - приводит AS слова Каземиру. - Мы не можем обсуждать действия арбитра. Он всегда хочет сделать как лучше. И ничья – не его вина. Нужно говорить не о рефери, а об игре. Обе команды показали, почему они лучшие в чемпионате.