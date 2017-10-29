Каземиру: "Беспокоит, что "Реал" отстал от конкурентов, но шансы на чемпионство остаются"

Полузащитник "Реала" Каземиру после поражения от "Жироны" (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании отметил, что команде нужно сохранять хладнокровие. Он также добавил, что не следует уделять внимание эпизоду с возможным офсайдом в момент победного гола в исполнении Кристиана Порту.

– Мы обеспокоены тем, что сильно отстали от наших конкурентов, сейчас мы далеко от поставленных целей, – приводит Marca слова Каземиру. – Но надо сохранять хладнокровие. Шансы на чемпионство по-прежнему есть, но нам надо играть лучше и больше работать.

Офсайд в эпизоде со вторым голом "Жироны"? Нам не следует оправдываться. Мы не создавали голевые моменты так, как обычно делаем это. Надо просто поздравить "Жирону", которая играла здорово.

Напомним, по итогам 10 туров "Реал" отстает от лидирующей "Барселоны" на 8 очков.