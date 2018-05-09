02:40 | Футбол — Испания

Кавани готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Атлетико"


"Атлетико" и "ПСЖ" достигли принципиальной договоренности по нападающему Эдинсону Кавани, утверждает Mundo Deportivo. По информации источника, уругваец польщен интересом мадридского клуба и лично главного тренера Диего Симеоне, поэтому готов пойти на снижение требования по зарплате.

В текущем сезоне Кавани сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 40 голов и сделал 12 голевых передач. Такая результативность позволила ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю, обойдя Златана Ибрагимовича.

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