17:53 24 января | ФУТБОЛ — Испания

Каталонское издание утверждает, что "Реал" получил 8 дополнительных очков за счет ошибок судей

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Издание El Mundo Deportivo сосчитало результативные ошибки арбитров в пользу "Реала" в текущем сезоне. По его данным, благодаря ошибкам арбитров мадридцы получили восемь дополнительных очков в чемпионате. Претензии предъявляются голам Альваро Мораты и Серхио Рамоса в матчах с "Сельтой" (2:1) и "Малагой" (2:1). Отмечается, что оба мяча были забиты из офсайда. 

Также "промадридское" судейство было замечено в играх с "Эспаньолом" (2:0) и "Депортиво" (3:2). 

Что касается судейства в матчах "Барселоны", оно также было неидеальным, однако чаще приводило к потере очков сине-гранатовыми. Издание упоминает неназначенный пенальти в игре с "Сельтой (3:4), отмененный гол в матче с "Малагой" (0:0) и два неназначенных 11-метровых удара в поединке с "Вильярреалом" (1:1). В одном случае "Барса" все же заработала очки - благодаря незасчитанному голу "Реал Сосьедад" (1:1). 

Стоит отметить, что El Mundo Deportivo является каталонским изданием.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

ох уж эти провинциальные комплексы))

19:07 24 января

Slim Taller

А почему только восемь ?! Явно поскромничали сепары.Могли-бы и двадцать написать.

18:55 24 января

баламошка

Каталонское издание утверждает, что Мадрид - это фейк.

18:04 24 января

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