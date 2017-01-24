Каталонское издание утверждает, что "Реал" получил 8 дополнительных очков за счет ошибок судей

Издание El Mundo Deportivo сосчитало результативные ошибки арбитров в пользу "Реала" в текущем сезоне. По его данным, благодаря ошибкам арбитров мадридцы получили восемь дополнительных очков в чемпионате. Претензии предъявляются голам Альваро Мораты и Серхио Рамоса в матчах с "Сельтой" (2:1) и "Малагой" (2:1). Отмечается, что оба мяча были забиты из офсайда.

Также "промадридское" судейство было замечено в играх с "Эспаньолом" (2:0) и "Депортиво" (3:2).

Что касается судейства в матчах "Барселоны", оно также было неидеальным, однако чаще приводило к потере очков сине-гранатовыми. Издание упоминает неназначенный пенальти в игре с "Сельтой (3:4), отмененный гол в матче с "Малагой" (0:0) и два неназначенных 11-метровых удара в поединке с "Вильярреалом" (1:1). В одном случае "Барса" все же заработала очки - благодаря незасчитанному голу "Реал Сосьедад" (1:1).

Стоит отметить, что El Mundo Deportivo является каталонским изданием.