12:08 | ФУТБОЛ — Испания

Каталонские СМИ считают, что "Барселона" уступила "Алавесу" из-за ротации состава и "вируса ФИФА"

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После игры 3-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Алавесом" (1:2) каталонские СМИ начали искать причины поражения действующих чемпионов страны. Нападкам со стороны журналистов подвергся главный тренер команды Луис Энрике, который, по мнению прессы, "перемудрил с ротацией состава". В частности, серьезные вопросы вызвала игра правого защитника Алейша Видаля.

Кроме того, каталонские издания подчеркнули влияние так называемого "вируса ФИФА", означающего проблемы в связи с перерывом на матчи сборных.

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