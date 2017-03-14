Каталонские СМИ недовольны намеками на предвзятость арбитров в пользу "Барселоны"

Каталонские издания Mundo Deportivo и Sport выразили недовольство тем, что в известной телевизионной передаче El Chiringuito журналисты других изданий намекали на предвзятость арбитров в пользу "Барселоны". По ходу шоу журналисты в шутку представили "новый комплект формы сине-гранатовых на сезон-2017/18", левая часть которого составлена в традиционном стиле "Барселоны", а правая является частью футболки арбитров.
Mundo Deportivo, описывая происходившее на экране, написала следующее: "Одержимость по подозрению арбитров в помощи "Барселоне" достигает невероятных высот! Эти намеки вызваны судейством Айтекина в матче "Барселона" – "ПСЖ" (6:1), чем очень недовольны в Мадриде".
La obsesión arbitral invade Madrid https://t.co/6JwbZqxdWk pic.twitter.com/fdf4PjA7er– Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 14 марта 2017 г.
Lexys1
Каталонские операторы не показали повтор момента с Ди Марией, а каталонские СМИ недовольны гнусными намеками. К чему бы это?
15:21