10:48 | Футбол — Испания

"Кастилья" и "Барселона В" могут быть замешаны в договорных матчах

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Испанская полиция расследует возможное проведение договорных матчей в нескольких дивизионах чемпионата Испании. Как сообщает El Confidencial, под подозрением оказалась 51 игра за последние три сезона. Причем в ряде из них принимали участие вторые команды испанских грандов "Реала" и "Барселоны": "Кастилья" и "Барселона В".

По данным источника, участники договорных матчей были в сговоре с азиатскими букмекерскими конторами, где совершались незаконные ставки. Наводку полиции дала некоммерческая организация, которая отслеживает подозрительные явления на букмекерском рынке.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy_

Просто в Сегунде, да.

11:22

Thomas_Boy_

Хе-хе-хе... Это интересно с точки зрения борьбы за выживание в Сегунде Б.

11:19

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