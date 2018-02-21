"Кастилья" и "Барселона В" могут быть замешаны в договорных матчах

Испанская полиция расследует возможное проведение договорных матчей в нескольких дивизионах чемпионата Испании. Как сообщает El Confidencial, под подозрением оказалась 51 игра за последние три сезона. Причем в ряде из них принимали участие вторые команды испанских грандов "Реала" и "Барселоны": "Кастилья" и "Барселона В".

По данным источника, участники договорных матчей были в сговоре с азиатскими букмекерскими конторами, где совершались незаконные ставки. Наводку полиции дала некоммерческая организация, которая отслеживает подозрительные явления на букмекерском рынке.