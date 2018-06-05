Касорла вернулся в "Вильярреал"

Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла подписал контракт с "Вильярреалом", информирует пресс-служба клуба. За эту испанскую команду 33-летний хавбек выступал с 2003 по 2006 и с 2007 по 2011 год.
– Сегодня мы хотим сообщить вам особенную новость – настало время увидеть кое-кого очень дорогого для наших болельщиков. С возвращением, Санти Касорла!, – говорится в сообщении "Вильярреала".
Касорла из-за травмы ни разу не сыграл за "Арсенал" в завершившемся сезоне. За "канониров" он играл с 2012 года. Всего на его счету 129 матчей и 25 голов за английский клуб.
Hoy tenemos una cosa muy especial que contaros porque es la hora de volver a ver a alguien muy querido por los groguets... ¡Bienvenido de nuevo, @19SCazorla 😍😍😍! #CazorlaVuelveACasa 🏠💛 pic.twitter.com/CPwaLUj1Me– Villarreal CF (@VillarrealCF) 5 июня 2018 г.