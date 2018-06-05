Касорла вернулся в "Вильярреал"

Бывший полузащитник "Арсенала" Санти Касорла подписал контракт с "Вильярреалом", информирует пресс-служба клуба. За эту испанскую команду 33-летний хавбек выступал с 2003 по 2006 и с 2007 по 2011 год.

– Сегодня мы хотим сообщить вам особенную новость – настало время увидеть кое-кого очень дорогого для наших болельщиков. С возвращением, Санти Касорла!, – говорится в сообщении "Вильярреала".

Касорла из-за травмы ни разу не сыграл за "Арсенал" в завершившемся сезоне. За "канониров" он играл с 2012 года. Всего на его счету 129 матчей и 25 голов за английский клуб.