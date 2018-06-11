Касильяс собрался играть до 40 лет, потому что "упрямей, чем Буффон"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс на встрече со студентами МГУ заявил о намерении играть до 40 лет. 37-летний голкипер сравнил себя с итальянцем Джанлуиджи Буффоном. Последнему в январе исполнилось 40 лет, в мае он объявил об уходе из "Ювентуса" после 17 сезонов.

- Я еще больший упрямец чем Джиджи Буффон, - цитирует официальный сайт ФИФА Касильяса.

Касильяс в чемпионате Португалии-2017/18 провел 20 матчей в чемпионате Португалии, потеряв место в составе в середине сезона.