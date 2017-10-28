Касильяс - Роналду: "В Португалии меня любят больше, чем тебя!"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду у себя в Инстаграме провел прямой эфир, во время которого он общался со своими болельщиками. Бывший капитан "сливочных" Икер Касильяс, который сейчас выступает за "Порту" решил пошутить над португальцем.

"В Португалии меня любят больше, чем тебя!", - написал Касильяс.

На это Роналду ответил: "Икер, брат, в Португалии тебя очень любят. Обнимаю тебя".

Икер, на выход. Касильяс может досрочно завершить карьеру