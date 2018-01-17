15:26 | Футбол — Испания

Касильяс - Роналдинью: "Настрадался от тебя и наслаждался твоей игрой"


Бывший вратарь и капитан "Реала" Икер Касильяс в Твиттере поблагодарил экс-полузащитника "Барселоны" Роналдинью, который 16 января завершил карьеру. Голкпипер проиллюстрировал запись о 37-летнем бразильце фотографией одного из голов последнего в класико.

"Я настрадался от тебя, но как поклонник футбола наслаждался твоей игрой. Ты велик!", - написал Касильяс.

Напомним, Роналдинью защищал цвета "Гремиу""ПСЖ""Барселоны""Милана""Фламенго""Атлетику Минейру""Керетаро" и "Флуминенсе". В 2016 и 2017 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу. С "Барсой" бразилец выиграл два чемпионата и два Суперкубка Испании, а также Лигу чемпионов, с "Миланом" - чемпионат Италии, с "Керетаро" - Кубок Мексики, с бразильскими клубами - несколько местных турниров, а также Кубок Либертадорес в составе "Атлетику Минейру". В сборной Бразилии Роналдинью отыграл 97 матчей, забил 33 гола и стал чемпионом мира-2002. В 2005 году футболист получил "Золотой мяч".

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