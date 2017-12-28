Касильяс может возглавить Федерацию футбола Испании?

Бывший вратарь и капитан сборной Испании Икер Касильяс может стать новым президентом национальной федерации футбола, сообщает fichajegoleador.com. По информации источника, экс-голкипер "Реала", в настоящее время выступающий за "Порту", обсудит этот вопрос с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.
Если 36-летний игрок решит возглавить Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF), он объявит о завершении карьеры уже этой зимой. Сам Касильяс ретвитнул сообщение с этой новостью на своей странице в социальной сети.
Отметим, что 28 декабря - День дурака в Испании. В конце года народ страны традиционно разыгрывает друг друга. Вероятно, Касильяс и представители СМИ не остались в стороне и решили разыграть общественность.
BOMBAZO: 🇪🇸 @IkerCasillas, podría dejar el fútbol este invierno y presentarse a Presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Mariano Rajoy ha pedido al jugador que se presente. 💣💣💣 pic.twitter.com/kqDLrt1deK– 100% FICHAJES FÚTBOL. #1. 🏆 (@FichajeGoleador) 28 декабря 2017 г.