Касильяс может возглавить Федерацию футбола Испании?

Бывший вратарь и капитан сборной Испании Икер Касильяс может стать новым президентом национальной федерации футбола, сообщает fichajegoleador.com. По информации источника, экс-голкипер "Реала", в настоящее время выступающий за "Порту", обсудит этот вопрос с премьер-министром Испании Мариано Рахоем.

Если 36-летний игрок решит возглавить Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF), он объявит о завершении карьеры уже этой зимой. Сам Касильяс ретвитнул сообщение с этой новостью на своей странице в социальной сети.

Отметим, что 28 декабря - День дурака в Испании. В конце года народ страны традиционно разыгрывает друг друга. Вероятно, Касильяс и представители СМИ не остались в стороне и решили разыграть общественность.