Вратарь "Порту" Икер Касильяс хочет вернуться в сборную Испании. Как сообщает AS, 37-летний голкипер связывался с главным тренером испанской сборной Луисом Энрике, чтобы обсудить свое возможное возвращение. По данным источника, Касильяс изъявил готовность быть запасным вратарем, если место основного останется за Давидом Де Хеа.

Энрике якобы подтвердил, что следит за игрой Касильяса в "Порту" и рассматривает его кандидатуру наравне с остальными вратарями. Напомним, что Касильяс провел за сборную Испании 167 матчей, но не приглашался в команду с Евро-2016.