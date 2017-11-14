Карвахаль, пропустивший 1,5 месяца, не сможет сыграть с "Атлетико"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль, пропустивший 1,5 месяца из-за проблем со здоровьем, не сможет принять участие в матче 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико", который состоится 18 ноября, информирует Marca. Футболист в последние дни тренировался в общей группе, однако тренерский штаб пока не рискует здоровьем игрока.

Напомним, в последний раз футболист выходил на поле 26 сентября в матче Лиги чемпионовпротив дортмундской "Боруссии" (3:1). В начале октября у него был диагностирован перикардит. Карвахаль вернулся к занятиям по индивидуальной в конце прошлого месяца.

В этом сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех клубных турнирах, отдав 2 голевые передачи и заработав 7 желтых карточек.