Карвахаль, пропустивший 1,5 месяца из-за перикардита, может сыграть с "Атлетико"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль, пропустивший 1,5 месяца из-за проблем со здоровьем, может принять участие в матче 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико", который состоится 18 ноября, сообщает Marca. По информации источника, игрок обороны находится на последней стадии реабилитации, но медики следят за его состоянием с повышенным вниманием.

– Он должен повышать нагрузки на тренировкам постепенно, – отметил доктор Сесар Кесада. – Обычно на восстановление у спортсмена уходит 4-6 недель. Думаю, срок был увеличен для того, чтобы убедиться, что восстановление прошло успешно.

Напомним, в последний раз футболист выходил на поле 26 сентября в матче Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (3:1). В начале октября у него был диагностирован перикардит. Карвахаль вернулся к занятиям по индивидуальной в конце прошлого месяца.

В этом сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех клубных турнирах, отдав 2 голевые передачи и заработав 7 желтых карточек.