Карвахаль принес извинения за показанный средний палец болельщикам "Барселоны"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль после игры 14-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (1:1) принес извинения в связи с тем, что на последних минутах встречи показал средний палец болельщикам каталонской команды. Инцидент произошел на 90-й минуте матча, когда во время празднования гола Серхио Рамоса Карвахаль отреагировал на оскорбления со стороны фанатов "Барселоны".

"Я бы хотел принести свои извинения за жест в адрес болельщиков "Барселоны" в концовке матча, который был показан в ответ на оскорбления. Я не должен был так поступать", – написал на своей странице в твиттере Карвахаль.