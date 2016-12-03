21:25 | ФУТБОЛ — Испания

Карвахаль принес извинения за показанный средний палец болельщикам "Барселоны"

Сегодня. Барселона. "Барселона" - "Реал" - 1:1. Футболисты гостей празднуют гол в ворота хозяев. Фото Twitter.com.
Сегодня. Барселона. "Барселона" - "Реал" - 1:1. Футболисты гостей празднуют гол в ворота хозяев. Фото Twitter.com.
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Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль после игры 14-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (1:1) принес извинения в связи с тем, что на последних минутах встречи показал средний палец болельщикам каталонской команды. Инцидент произошел на 90-й минуте матча, когда во время празднования гола Серхио Рамоса Карвахаль отреагировал на оскорбления со стороны фанатов "Барселоны".

"Я бы хотел принести свои извинения за жест в адрес болельщиков "Барселоны" в концовке матча, который был показан в ответ на оскорбления. Я не должен был так поступать", – написал на своей странице в твиттере Карвахаль.

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