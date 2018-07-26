Карвахаль назвал лучшего игрока в истории "Реала". Это не Роналду

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль сказал, что бывший капитан мадридцев Рауль отождествляет для него многое. Игрок обороны назвал бывшего форварда лучшим игроком в истории "королевского клуба".

– Лучший игрок в истории "Реала" – Рауль, – цитирует beIN Sports Карвахаля. – Для меня он является символом очень многого. Он воспитанник академии, выигравший все благодаря упорной работе и усилиям. Он не был самым быстрым, но выделялся в игре головой и контроле мяча, но всегда играл правильно. Для меня он лучший.

Напомним, Рауль выступал за "Реал" с 1994 по 2010 год. За это время он принял участие в 741 матче, забив 323 гола. Форвард помог команде завоевать 16 трофеев, в том числе три кубка Лиги чемпионов.