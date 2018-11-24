Карвахаль, Лукас Васкес и Иско остались в запасе "Реала" на матч с "Эйбаром"

"Эйбар" и "Реал" назвали стартовые состав на матч 13-го тура чемпионата Испании.
"Эйбар": Риесго, Пенья, Оливейра, Рамис, Хосе Анхель, Орельяна, Эскаланте, Хоан Хордан, Кукурелья, Серхио Энрич, Кике.
Запасные: Аретийо, Бигас, Альварес, Кардона, Де Бласис, Шарлес, Милья.
"Реал": Куртуа, Одриосола, Варан, Рамос, Марселу, Модрич, Себальос, Кроос, Асенсио, Бензема, Бэйл.
Запасные: Касилья, Карвахаль, Хави Санчес, Вальверде, Иско, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
Матч начнется в 15.00 по московскому времени.
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