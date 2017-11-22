Карточка Суареса отменена, Пике - нет

Руководство Королевской испанской футбольной федерации отменило карточку нападающего "Барселоны" Луиса Суареса, полученную в игре чемпионата Испании против "Леганеса" (3:0). Она стала для уругвайца третьей, и он должен был пропустить встречу с "Валенсией" 26 ноября. Однако руководство "Барсы" подало апелляцию, и она была принята.

Встречу пропустит защитник каталонцев Жерар Пике, получивший пятое предупреждение в сезоне. Матч "Валенсия" - "Барселона" состоится 26 ноября, игра начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.