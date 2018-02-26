Карраско и Гайтан перешли из "Атлетико" в "Далянь"

"Атлетико" объявил о переходе Янника Феррейра-Карраско и Николаса Гайтана в китайский "Далянь". Сумма сделки не разглашается, однако СМИ сообщают о том, что мадридский клуб получит 48 миллионов евро.

Карраско выступал за "Атлетико" с 2015 года. За это время он провел 124 матча, в которых он забил 23 гола и сделал 17 результативных передач.

Гайтан перешел в "Атлетико" в 2016 году. На его счету 49 матчей, в которых он отметился четырьмя голами и пятью передачами.