Карраско и Гайтан перешли из "Атлетико" в "Далянь"

"Атлетико" объявил о переходе Янника Феррейра-Карраско и Николаса Гайтана в китайский "Далянь". Сумма сделки не разглашается, однако СМИ сообщают о том, что мадридский клуб получит 48 миллионов евро.
Карраско выступал за "Атлетико" с 2015 года. За это время он провел 124 матча, в которых он забил 23 гола и сделал 17 результативных передач.
Гайтан перешел в "Атлетико" в 2016 году. На его счету 49 матчей, в которых он отметился четырьмя голами и пятью передачами.
Acuerdo con Dalian Yifang para el traspaso de @CarrascoY21 y @nicogaitan.– Atlético de Madrid (@Atleti) 26 февраля 2018 г.
¡Buena suerte en vuestra nueva etapa! ¡Gracias, Yannick y Nico!
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