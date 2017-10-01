Карпова дебютировала в составе "Валенсии" и едва не забила гол

Форвард женской сборной России Надежда Карпова дебютировала в составе "Валенсии". 22-летняя россиянка, перебравшаяся в "Валенсию" этой осенью, вышла на поле на 62-й минуте встрече чемпионата Испании со "Спортингом де Уэльва" (1:0).

В концовке игры Карпова могла отметиться голом, но вратарь соперника парировал удар россиянки после сольного прохода.