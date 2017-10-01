Карпова дебютировала в составе "Валенсии" и едва не забила гол

Форвард женской сборной России Надежда Карпова дебютировала в составе "Валенсии". 22-летняя россиянка, перебравшаяся в "Валенсию" этой осенью, вышла на поле на 62-й минуте встрече чемпионата Испании со "Спортингом де Уэльва" (1:0).
В концовке игры Карпова могла отметиться голом, но вратарь соперника парировал удар россиянки после сольного прохода.
Форвард @WomenRussia Надежда Карпова дебютировала в испанской "Валенсии"! Гол не забила, но отметилась сольным проходом и ударом по воротам👍 pic.twitter.com/OAUoSsYMvO– Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2017 г.
seny18
срочно нужно заиграть Надю,за так называемую,мужскую сборную...хуже точно не будет...Нам нужна НАДЕЖДА!!!
21:55