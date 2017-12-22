Карпин и Дементьев будут комментировать матч "Реал" – "Барселона" на Первом канале

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и журналист Кирилл Дементьев прокомментируют матч 17-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" в прямом эфире Первого канала, сообщает пресс-служба телеканала. Они будут работать на стадионе "Сантьяго-Бернабеу" в Мадриде.
Встреча "Реал" – "Барселона" состоится завтра, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
После 16 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий четвертым "Реал" на 11 очков.
Напомним, 19 декабря Карпин стал главным тренером "Ростова", контракт с ним рассчитан на 2,5 года.
wilde
За 2 часа работы на Первом. Карпин получит столько, что ни один "Ростов" за полгода столько не даст. Правильно, Валера, надо и для себя что-то иметь... ну или купить для нуждающихся на этот гонорар, отдать на срочные операции детишкам... Вы же, кто критикует Карпина, просто не имеете возможности такого заработка за 2 часа.
00:23
semairk
дементьеву с его голосом только занято в туалете орать. буду смотреть по сентанте там хоть интершум есть
14:03 22 декабря
sawrtre
комментаторы классные,жаль матч так себе,да ещё на таком тухлом канале.
13:09 22 декабря
Termin79
По крайней мере, Валера в испанском футбике эксперт и слушать его будет интересно. Хотя согласен, стал тренером, а все еще ходит по всяким каналам.
12:16 22 декабря
Slim Taller
Нормальный вариант,уже апробированный ранее.
12:05 22 декабря
higagy
Сразу видно, что новый тренер сразу взялся за дело.
11:45 22 декабря
Stiffupperlip
какой такой Ростов- мастов? Не видишь, мы комментируем !
11:40 22 декабря
sidnet78
Карпину заняться больше нечем?? а может он ростов-дно заставит играть как сливочные?
11:31 22 декабря