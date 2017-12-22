11:00 22 декабря | Футбол — Испания

Карпин и Дементьев будут комментировать матч "Реал" – "Барселона" на Первом канале

8

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и журналист Кирилл Дементьев прокомментируют матч 17-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" в прямом эфире Первого канала, сообщает пресс-служба телеканала. Они будут работать на стадионе "Сантьяго-Бернабеу" в Мадриде.

Встреча "Реал" – "Барселона" состоится завтра, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

После 16 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий четвертым "Реал" на 11 очков.

Напомним, 19 декабря Карпин стал главным тренером "Ростова", контракт с ним рассчитан на 2,5 года.

8
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

wilde

За 2 часа работы на Первом. Карпин получит столько, что ни один "Ростов" за полгода столько не даст. Правильно, Валера, надо и для себя что-то иметь... ну или купить для нуждающихся на этот гонорар, отдать на срочные операции детишкам... Вы же, кто критикует Карпина, просто не имеете возможности такого заработка за 2 часа.

00:23

semairk

дементьеву с его голосом только занято в туалете орать. буду смотреть по сентанте там хоть интершум есть

14:03 22 декабря

sawrtre

комментаторы классные,жаль матч так себе,да ещё на таком тухлом канале.

13:09 22 декабря

Termin79

По крайней мере, Валера в испанском футбике эксперт и слушать его будет интересно. Хотя согласен, стал тренером, а все еще ходит по всяким каналам.

12:16 22 декабря

Slim Taller

Нормальный вариант,уже апробированный ранее.

12:05 22 декабря

higagy

Сразу видно, что новый тренер сразу взялся за дело.

11:45 22 декабря

Stiffupperlip

какой такой Ростов- мастов? Не видишь, мы комментируем !

11:40 22 декабря

sidnet78

Карпину заняться больше нечем?? а может он ростов-дно заставит играть как сливочные?

11:31 22 декабря