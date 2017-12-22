Карпин и Дементьев будут комментировать матч "Реал" – "Барселона" на Первом канале

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и журналист Кирилл Дементьев прокомментируют матч 17-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" в прямом эфире Первого канала, сообщает пресс-служба телеканала. Они будут работать на стадионе "Сантьяго-Бернабеу" в Мадриде.

Встреча "Реал" – "Барселона" состоится завтра, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

После 16 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий четвертым "Реал" на 11 очков.

Напомним, 19 декабря Карпин стал главным тренером "Ростова", контракт с ним рассчитан на 2,5 года.