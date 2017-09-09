Карлос Вальдеррама: "Марадона или Месси? Здесь нечего сравнивать"

Легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама отметил, что аргентинец Диего Марадона и сегодня является лучшим игроком в истории. Вальдеррама подчеркнул, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему не приблизился к уровню своего соотечественника.

– Месси или Марадона? Здесь нечего сравнивать, – цитирует AS Вальдерраму. – Месси – прекрасный игрок, но он не достиг уровня Марадоны. Диего и сегодня является лучшим в истории. Не пытаюсь принизить Лионеля или Криштиану Роналду, который также является одним из лучших, но сравнивать их с Марадоной – несправедливо.