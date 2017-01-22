Карлос Тевес: "Сомневаюсь, что продление контракта с Месси - вопрос денег"

Нападающий "Шанхай Шеньхуа" Карлос Тевес уверен, что его соотечественник Лионель Месси не покинет "Барселону". Ранее сообщалось, что 29-летний форвард, выступающий за сине-гранатовых с 2003 года, может перейти в "Манчестер Сити".

- Думаю, что продление контракта Месси - не вопрос денег. Важно то, что подсказывает ему сердце, - приводит Marca слова Тевеса. - Непросто иметь долгие отношения с одним клубом, но я сомневаюсь, что он покинет "Барселону". Мне кажется, что он поедет в "Ньюэлл'c Олд Бойз", если решит сменить команду.