Карлос Бакка: "Я играл за худший "Милан" в истории"

Нападающий "Вильярреала" Карлос Бакка отметил, что удовлетворен годами, проведенными в серии А. Форвард также добавил, что выступал за худший "Милан" в истории.

– Я удовлетворен годами, проведенными в "Милане", – сказал для Radio Colombia Бакка. – Я достиг поставленных целей, правда, могло быть и лучше. Я играл за худший "Милан" в истории. Спустя 30 лет правления Сильвио Берлускони решил продать клуб, а с главным тренером Винченцо Монтеллой и новыми владельцами у нас были разные взгляды.

Я ушел с высоко поднятой головой, потому что "Милан" попал в еврокубки, и я этому поспособствовал. Я счастлив, что "Милан" вернулся в Европу, это была моя цель, когда я покинул "Севилью".

Напомним, что Бакка выступал за "Милан" с 2015 по 2017 год. В составе миланской команды он провел 77 матчей и забил 34 гола. Колумбиец стал обладателем Суперкубка Италии.