Карлос Бакка: "Хочу остаться в "Вильярреале"

Нападающий "Милана" Карлос Бакка, выступающий за "Вильярреал" на правах аренды, хочет остаться в Испании. Форвард надеется на то, что клубы договорятся о трансфере.

"Желтая субмарина" имеет приоритетное право выкупа, сумма перехода оценивается в 15 миллионов евро.

"Мне все нравится в "Вильярреале", я хотел бы здесь остаться. Надеюсь, что клубы достигнут договоренности", - приводит AS слова Бакки.

В текущем сезоне Бакка провел в составе "Вильярреала" 27 матчей во всех турнирах, забил десять голов и пять раз ассистировал партнерам по команде.