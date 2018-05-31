23:58 31 мая | Футбол — Испания

Карло Анчелотти – Зидану: "Скоро увидимся"


Новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти пожелал удачи Зинедину Зидану в дальнейшей карьере. 31 мая 45-летний француз покинул пост наставника "Реала".

- Удачи тебе в будущих проектах. До скорой встречи, мой друг, - написал 58-летний итальянец на своей странице в Твиттере.

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Он трижды выигрывал с командой Лигу чемпионов и один раз становился победителем испанского чемпионата.

Анчелотти был главным тренером "королевского клуба" с 2013 по 2015 год. Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов.

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