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Карло Анчелотти: "У "Реала" есть харизма и знания"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что наставник "Реала" Зинедин Зидан достаточно опытен и харизматичен для работы в "Королевском клубе". Зидан, ранее ассистировавший Анчелотти в "Реале", принял команду в прошлом сезоне после отставки Рафаэля Бенитеса и выиграл с ней Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

- Когда начинаешь карьеру, харизма очень важна, - цитирует goal.com Анчелотти. - Важно уважение за предыдущие достижения. Каждый день для тренера - это тест. Футболисты смотрят на него, слушают, что он говорит, и если им это нравится, то все хорошо. У Зидана есть и харизма, и знания. Он справляется неплохо. 

Общаемся ли мы? Нечасто, но находимся в хороших отношениях. Он очень помог мне в "Реале".

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