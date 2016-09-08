Карло Анчелотти: "У "Реала" есть харизма и знания"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что наставник "Реала" Зинедин Зидан достаточно опытен и харизматичен для работы в "Королевском клубе". Зидан, ранее ассистировавший Анчелотти в "Реале", принял команду в прошлом сезоне после отставки Рафаэля Бенитеса и выиграл с ней Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

- Когда начинаешь карьеру, харизма очень важна, - цитирует goal.com Анчелотти. - Важно уважение за предыдущие достижения. Каждый день для тренера - это тест. Футболисты смотрят на него, слушают, что он говорит, и если им это нравится, то все хорошо. У Зидана есть и харизма, и знания. Он справляется неплохо.

Общаемся ли мы? Нечасто, но находимся в хороших отношениях. Он очень помог мне в "Реале".