Карло Анчелотти: "Соперничество между Месси и Криштиану Роналду сделало лучше их обоих"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что соперничество между нападающим "Реала" Криштиану Роналду и форвардом "Барселоны" Лионелем Месси выгодно для них обоих. По словам наставника, они еще смогут выиграть по "Золотому мячу".



– Это соперничество сделало их лучше. Месси стал лучше, потому что у него был Криштиану, и Криштиану стал лучше, потому что у него был Месси. Может ли Криштиану выиграть еще "Золотые мячи"? Конечно, он может сделать это в течение ближайших двух-трех лет. Это касается и Месси, – цитирует Анчелотти AS. – Остальным придется подождать. Однако наша команда может помочь некоторым игрокам вмешаться в эту борьбу. Например, Левандовски.