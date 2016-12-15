20:38 | ФУТБОЛ — Испания

Карло Анчелотти: "Соперничество между Месси и Криштиану Роналду сделало лучше их обоих"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что соперничество между нападающим "Реала" Криштиану Роналду и форвардом "Барселоны" Лионелем Месси выгодно для них обоих. По словам наставника, они еще смогут выиграть по "Золотому мячу".

– Это соперничество сделало их лучше. Месси стал лучше, потому что у него был Криштиану, и Криштиану стал лучше, потому что у него был Месси. Может ли Криштиану выиграть еще "Золотые мячи"? Конечно, он может сделать это в течение ближайших двух-трех лет. Это касается и Месси, – цитирует Анчелотти AS. – Остальным придется подождать. Однако наша команда может помочь некоторым игрокам вмешаться в эту борьбу. Например, Левандовски.

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