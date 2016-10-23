13:24 | ФУТБОЛ — Испания

Карло Анчелотти: "Перед стартом работы в "Реале" я должен был выяснить, где хочет играть Криштиану Роналду"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти рассказал о том, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду сам принимал решение о своей позиции на поле. Итальянец подчеркнул, что у него не было вопросов по этому поводу.

– В "Реале" Криштиану Роналду является самым важным игроком, – цитирует Daily Mail Анчелотти. – Перед стартом своей работы в клубе я должен был сначала выяснить его предпочтения, на какой позиции ему удобнее выступать, а потом постараться адаптироваться к его пожеланию. К счастью, с этим проблем не возникло, потому что он любит играть слева, тогда как в центре здорово действует Бензема, а справа – Бэйл.

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