Карло Анчелотти: "Перед стартом работы в "Реале" я должен был выяснить, где хочет играть Криштиану Роналду"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти рассказал о том, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду сам принимал решение о своей позиции на поле. Итальянец подчеркнул, что у него не было вопросов по этому поводу.

– В "Реале" Криштиану Роналду является самым важным игроком, – цитирует Daily Mail Анчелотти. – Перед стартом своей работы в клубе я должен был сначала выяснить его предпочтения, на какой позиции ему удобнее выступать, а потом постараться адаптироваться к его пожеланию. К счастью, с этим проблем не возникло, потому что он любит играть слева, тогда как в центре здорово действует Бензема, а справа – Бэйл.