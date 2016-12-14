22:35 14 декабря | ФУТБОЛ — Испания

Карло Анчелотти: "Криштиану Роналду был лучшим игроком прошлого сезона"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти уверен, что форвард "Реала" Криштиану Роналду заслужил "Золотой мяч" в 2016 году. По его словам, португалец способен взять и пятый такой трофей, что позволит ему сравняться с Лионелем Месси.

– Криштиану Роналду заслужил "Золотой мяч", потому что выиграл Лигу чемпионов, Euro, – цитирует Marca Анчелотти. – Это был лучший игрок прошлого сезона. И сейчас он хорош. Возможно, забивает не так много, но время еще есть. Вторая часть сезона более важна. Я поздравил Криштиану Роналду через нашего общего агента.

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