18:53 | ФУТБОЛ — Испания

Карло Анчелотти: "Каждый тренер хотя бы один раз в жизни должен поработать в "Реале"

0
0
0
3

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти, возглавлявший "Реал" с 2013 по 2015 год, считает, что каждый специалист должен пережить опыт работы в "Королевском клубе". По его словам, данная практика является уникальной.

- Мой опыт подсказывает, что каждый тренер хотя бы один раз в жизни должен поработать в "Реале", - приводит Marca слова Анчелотти. - Это ценный опыт в одном из величайших клубов, который является уникальным. То, что происходит в "Королевском клубе", не происходит нигде. Также стоит пережить и опыт увольнения.

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Вгуге-л

каждого в реал не приглашают , иначе реал станет ф/к уфа или ф/к моровия .

19:27

Ботаникум

egoshin-alex + + + + + Сыграно на опережение!!!

19:20

egoshin-alex

И Валера тоже!?

19:09

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ