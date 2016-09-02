Карло Анчелотти: "Каждый тренер хотя бы один раз в жизни должен поработать в "Реале"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти, возглавлявший "Реал" с 2013 по 2015 год, считает, что каждый специалист должен пережить опыт работы в "Королевском клубе". По его словам, данная практика является уникальной.
- Мой опыт подсказывает, что каждый тренер хотя бы один раз в жизни должен поработать в "Реале", - приводит Marca слова Анчелотти. - Это ценный опыт в одном из величайших клубов, который является уникальным. То, что происходит в "Королевском клубе", не происходит нигде. Также стоит пережить и опыт увольнения.
Вгуге-л
каждого в реал не приглашают , иначе реал станет ф/к уфа или ф/к моровия .
19:27
Ботаникум
egoshin-alex + + + + + Сыграно на опережение!!!
19:20
egoshin-alex
И Валера тоже!?
19:09