Карло Анчелотти: "Каждый тренер хотя бы один раз в жизни должен поработать в "Реале"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти, возглавлявший "Реал" с 2013 по 2015 год, считает, что каждый специалист должен пережить опыт работы в "Королевском клубе". По его словам, данная практика является уникальной.

- Мой опыт подсказывает, что каждый тренер хотя бы один раз в жизни должен поработать в "Реале", - приводит Marca слова Анчелотти. - Это ценный опыт в одном из величайших клубов, который является уникальным. То, что происходит в "Королевском клубе", не происходит нигде. Также стоит пережить и опыт увольнения.