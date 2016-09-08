Карлес Пуйоль: "Травма Месси не предполагает большого риска"

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль подчеркнул, что у болельщиков каталонцев нет причин для беспокойства из-за травмы нападающего Лионеля Месси. Ранее сообщалось, что, что форварду рекомендованы облегченные тренировки в связи с повреждением приводящей мышцы левого бедра.

- При травме подобного рода сложно рассчитывать на улучшение, если не будешь выходить на поле. Я проходил через это, поэтому знаю о чем говорю, - приводит Marca слова Пуйоля. - Месси очень сильный человек. Многие хотят, чтобы он взял паузу, но эта травма не предполагает большого риска.