Карлес Пуйоль: "Тер Штеген - один из лучших вратарей в мире"

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль поддержал вратаря сине-гранатовых Марка-Андре тер Штегена, который подвергся критике за ошибку в матче 7-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (3:4). По его словам, голкипер является одним из лучших стражей ворот в мире.

- Тер Штеген является одним из лучших вратарей в мире, - приводит Marca слова Пуйоля. - Его действия приносят команде пользу. Я полностью поддерживаю его. Плохо, когда голкиперы ошибаются, но это не должно влиять на уверенность команды. Он обладает сильным характером, поэтому справится с сложившейся ситуацией.